Правительство РФ продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года

Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь воспользоваться программой смогут и семьи с одним ребенком. У молодых родителей есть возможность купить жилье под 6% годовых. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока кредита, сообщает телеканал «Известия». Заем можно потратить на покупку квартиры и на строительство дома. Для реализации программы правительство России увеличило лимит на выдачу кредитов до ₽1,7 трлн.

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