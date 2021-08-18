Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в последние дни проявляет позитивную активность. В конце прошлой недели было объявлено о начале масштабных проверок торговых сетей. Чуть раньше о возможных претензиях заявили ЦУМу. Потом шум стих, но вопросы остались.

Что ищут? По сообщениям СМИ, служба усматривает в действиях ТД «ЦУМ» и управляющей им группы компаний Mercury, а также некоторых зарубежных контрагентов «признаки международного ценового сговора».

Эти компании уже попадали в поле зрения службы в конце 2019 года, и тогда проверка закончилась для них штрафом. Одним из ключевых вопросов нового расследования станет, по-видимому, тема геоблокинга. Речь о ситуациях, когда блокируется покупка потребителя из России, который хочет приобрести товар на сайте иностранной компании. Система вычисляет покупателя по его IP-адресу либо по банковской карте. В итоге он вынужден идти за подобной продукцией в розничный магазин в России (в тот же ЦУМ), где цена, разумеется, значительно выше. Следствие такой практики — переплата или невозможность покупки.

Геоблокингу и геодискриминации подвержены не только люксовые сегменты рынка — брендовая фэшн-индустрия, селективная парфюмерия, гаджеты премиум-класса, дорогостоящая техника, — но и многие другие товарные рынки, например, игровые онлайн-платформы, видеоигры, онлайн-кинотеатры.

В расследованиях геоблокинга, начиная с 2009 года, преуспели Евросоюз и Швейцария. В секторальном исследовании электронной коммерции ЕС 2017 года он назван одним из антимонопольных нарушений. Подобных расследований в Европе было уже немало. Так, в 2011 году вынесли решение в отношении Electrolux/VZug, в 2017 году начали дело, фигурантом которого стали Paramount-Sky и NBC Universal, в 2018-м под прицел антимонопольщиков попала Guess, в 2019-м — Nike.

В 2018 году в ЕС был принят Регламент №2018/302, запрещающий ограничивать доступ к интернет-магазинам по национальности, месту жительства и автоматически перенаправлять потребителя на другой сайт. Запрещено устанавливать менее выгодные условия для покупателя из другой страны, если в цену не включены расходы на доставку.

Квалифицированы действия нарушителей были по-разному, но, как правило, это односторонние антиконкурентные действия. Меры воздействия для нарушителей тоже различные — от наказания в виде антимонопольных штрафов до требований прекратить дискриминацию потребителей. Так, например, в 2018 году Guess за ограничение внутрибрендовой конкуренции путем выборочной блокировки продаж на веб-сайтах авторизованных розничных продавцов и раздел товарного рынка была оштрафована на €39,8 млн. А в 2021 году Еврокомиссия оштрафовала на €7,8 млн компанию Valve — владельца онлайн-игровой платформы для ПК Steam, а также пять издателей видеоигр за сговор и ограничение трансграничных продаж своей продукции по географическому принципу.

Зачем это нужно и чего ждать от расследования? Начиная такие проверки, ФАС, вероятно, рассчитывает на громкое дело одного порядка с лучшими практиками Еврокомиссии или собственными делами в отношении Apple, Samsung, LG, Maersk и других крупных зарубежных компаний.

Теоретически сговор брендов может быть доказан. Для этого нужен ряд условий — первое, чтобы его доказать, сговор должен произойти фактически. Второе — законы и международное сотрудничество. Последнее крайне важно при расследовании такой категории дел.

Базовая норма есть — ст. 3 закона «О защите конкуренции» говорит о том, что его положения применяются к достигнутым за пределами России антиконкурентным соглашениям либо к совершенным действиям любых компаний, если они оказывают влияние на состояние конкуренции на территории нашей страны. ФАС активно пользовалась этой нормой при рассмотрении дел о контейнерных перевозках и злоупотреблениях мировых фармкомпаний. Но для ее эффективного применения нужно налаженное международное сотрудничество. Модные дома в основном находятся в Европе, а там свои компании обычно никто просто так не сдает. Такого уровня взаимодействия с антимонопольными органами стран ЕС и Еврокомиссией, которое бы помогло в расследовании, сейчас у ФАС нет.

Рассмотрению же односторонних действий компаний на этих рынках будет мешать действующий приказ ФАС от 28 апреля 2010 года № 220, который готовился, образно говоря, под рынки стали и чугуна, то есть под традиционные классические сферы «бизнес для бизнеса», где один из основных критериев — цена.

Покупателями же брендовых товаров (в том числе онлайн) выступают в основном частные лица. В этом случае при выборе покупки соображения престижа и вкусовые предпочтения могут возобладать над стоимостными и даже функциональными характеристиками. Цена порой уже не имеет значения.

Имеющийся сейчас инструментарий анализа продуктовых и географических границ рынков нужно дорабатывать, и развитие онлайн-торговли как раз к этому подталкивает. С инструментом в виде «кувалды для анализа рынка чугуна» вряд ли можно эффективно исследовать тонкие сферы продаж элитных смартфонов, часов или автомобилей премиум-класса.

Автор — заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте РФ (в 2013–2021 годах — начальник управления по борьбе с картелями ФАС)

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