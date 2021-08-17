Девятилетний ребенок утонул в реке в Горячем Ключе

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребенка в Горячем Ключе (Краснодарский край). Девятилетний мальчик купался без присмотра взрослых.

Трагедия произошла 16 августа на реке Псекупс. Мальчик пришел на берег с друзьями и без сопровождения взрослых. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Во время купания ребенок утонул.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что это не первая подобная трагедия в Горячем Ключе в августе. 2 августа в городском озере утонул четырехлетний ребенок.

12 августа МЧС сообщило об обнаружении тела 22-летней россиянки в акватории города Гагры в Абхазии. Девушка утонула 8 августа в Адлере, морским течением ее тело отнесло на большое расстояние.