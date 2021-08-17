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Родителей школьников Удмуртии освободили от оплаты услуг охранников

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В Удмуртии родители школьников больше не будут платить за охрану школ. Из регионального бюджета на эти цели выделили 287 млн рублей. Об этом сообщила министр образования Светлана Болотникова в эфире телеканала «Моя Удмуртия».

По ее словам, которые приводит портал Udm-info.ru, первые 96 образовательных организаций, в основном в Ижевске, с 1 сентября будут обеспечены физической профессиональной охраной. Начиная с этого года родители не будут оплачивать услуги охранников.

Также министр сообщила, что в 963 школах заменят кнопки экстренного реагирования на модернизированные устройства.

Ранее сообщалось, что к новому учебному году в 12 сельских школах Удмуртии отремонтировали спортивные залы. На эти цели было направлено 26 млн рублей.

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