НАТО призвало талибов способствовать эвакуации желающих покинуть Афганистан

Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) должны содействовать безопасной эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник, 17 августа.

«Талибан» должен облегчать безопасный выезд всех тех, кто выразил желание уехать. Аэропорт, а также дороги и КПП должны быть открытыми», — сказал он.

Столтенберг также напомнил о приверженности альянса к завершению эвакуации людей из Кабула, включая афганцев, которые помогали и работали с военными силами НАТО, как можно скорее.

По словам генсека, НАТО и союзники не рассчитывали, что система безопасности и политические институты в Афганистане так быстро обрушатся. Он также назвал ситуацию в Афганистане сложной и непредсказуемой.

Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Он также уточнял, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

Вместе с этим во вторник талибы объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула. Кроме того, на территории авиаузла были произведены выстрелы для разгона толпы.

Местное информагентство Pajhwok со ссылкой на очевидцев сообщило, что три человека были убиты и еще 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле. Других подробностей агентство не привело.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил 16 августа, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.