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Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет

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Более 200 допусков на полеты в Египет выдала Росавиация авиакомпаниям. Об этом 17 августа говорится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта.

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Допуск на выполнение рейсов предоставляется в основном на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Росавиация утвердила допуск для Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, «Северного ветра», «Ямала».

Кроме того, авиакомпании iFly, Red Wings, Azur air также получили допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир.

В ведомстве напомнили, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. «Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — напомнили в Росавиации.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. 13 августа источники «Известий» сообщали, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса провел заседание, на котором рассматривался вопрос увеличения числа рейсов на курорты Египта. В ходе заседания было принято решение об увеличении числа рейсов.

6 августа в Росавиации проинформировали, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта — «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air.

14 июля председатель совета по развитию туризма Египта (ETPB) при министерстве туризма и древностей Ахмед Юссеф заявил, что Египет готов к принятию российских туристов. Он заверил, что для этого в стране приняты все необходимые меры безопасности против распространения коронавируса.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после трагедии, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

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