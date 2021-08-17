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Почти 30 участков дорог разрушены паводком на территории ЕАО

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В Еврейской автономной области 19 населенных пунктов попали в зону подтопления при паводке. На трех гидропостах уже фиксируется медленный спад воды.

По данным правительства региона, большой ущерб причинен региональным дорогам. Разрушено 27 участков дорог общей протяженностью свыше 16,1 км. Больше всего пострадали дороги в Ленинском и Октябрьском районах. Об этом пишет ИА EAOMedia. В октябрьском районе подтоплен низководный мост на дороге Благословенное — Луговое. Транспорт пускают в объезд через села Амурзет — Озерное — Самара — Полевое.

Всего подтоплено свыше 1,4 тыс. дворов и дач. В селе Пашково вода зашла в четыре жилых дома. Кроме того, подтоплено два дома в Пузино и по одному дому в Приамурском и Владимировке. Эвакуированы 20 человек, в том числе шесть детей. 12 человек уехали к родственникам.

Ущерб сельскому хозяйству нанесен в пяти районах. Всего подтоплено свыше 12,1 тыс. га земли в 71 хозяйстве. В основном пострадали крестьянско-фермерские хозяйства, а также четыре общества с ограниченной ответственностью. Затоплены 35 личных приусадебных хозяйств в Смидовичском районе.

В аварийно-спасательных работах участвуют 579 человек и 104 единицы техники. Спасатели ведут берегоукрепление. На подтопленных территориях запретили передвижение на лодках и катерах, так как они создают волны, повышающие нагрузку на гидротехнические сооружения.

Спад уровней воды уже фиксируется на гидропостах в Пашково, Екатерино-Никольском и Нагибово на 2–5 см в сутки.

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