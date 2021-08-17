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Акции Tesla рухнули на фоне новостей о проверке безопасности системы автопилота

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Акции Tesla подешевели на фоне новостей о расследовании ряда аварий с участием электрокаров компании. 16 августа стоимость бумаг корпорации упала почти на 5%, до $68. Сейчас в Штатах проверяют работу системы автопилота машин Tesla, передает телеканал «Известия». Возможно, софт электрокаров неверно распознает припаркованные авто экстренных и дорожных служб у обочины дороги. Возможно, софт неверно распознает припаркованные авто. В общей сложности с 2018 года произошло 11 аварий с участием электрокаров и спецтранспорта: Tesla разных моделей на автопилоте врезались в машины с сигнальными огнями и светящимся табло, предупреждающими о необходимости объезда.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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