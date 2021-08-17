Талибы заявили об обязанности стран помочь восстановить Афганистан

Представитель «Талибана» (движение запрещено в РФ) Сухейл Шахин заявил 17 августа в эфире Sky News, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан.

«Премьер-министр Великобритании [Борис Джонсон] и все лидеры других стран мира должны уважать желание афганского народа... и помогать афганскому народу в восстановлении страны и обеспечении благополучной жизни афганского народа и экономического развития. Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет», — сказал он.

По словам представителя талибов, сейчас восстановление Афганистана и помощь людям — «моральный долг» зарубежных стран.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. При этом глава ведомства подчеркнул, что готовность талибов уважать мнение других является позитивным сигналом.

Также 17 августа посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в Кабуле встретился с представителем «Талибана». Накануне Жирнов заявил, что на встрече намерен детально обсудить вопросы обеспечения безопасности российской дипмиссии.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

По словам американского президента Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.