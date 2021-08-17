Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер 2014 года

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию исключила кормовые бобы для посева из-под действия ответных ограничительных мер 2014 года на заседании в понедельник, 16 августа. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Отмена ограничительных мер позволит импортировать семена для выращивания бобов, используемых в качестве кормовой базы.

С соответствующей инициативой выступили Россельхознадзор и правительство Калининградской области.

В ведомстве отметили, что данная культура также способствует восстановлению плодородия земель, их азотному обогащению, особенно тяжелых глинистых и подзолистых почв на северо-западе страны, передает НСН.

Также было принято предложение внести изменения в постановление правительства, предусматривающее обязательную регистрацию на бирже внебиржевых договоров по зерну, и дополнить его аналогичными нормами по договорам о реализации подсолнечного масла.

В ближайшее время будут подготовлены проекты двух нормативных актов кабмина.

В этот день в правительстве России поддержали пакет поправок в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств», подготовленный Россельхознадзором. Речь идет о законопроекте, который введет запрет на добавление противомикробных препаратов в корма без рецепта. Проект в ближайшее время направят в Госдуму, сообщает телеканал «360».