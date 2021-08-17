«Талибан» обозначил Пентагону срок вывода войск из Афганистана

США должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября. Об этом во вторник, 17 августа, заявил представитель организации «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

«Они (власти США) должны были вывести свои войска из Афганистана и уже нарушили сроки, прописанные в соглашении, которое было заключено в Дохе. Потом было объявлено, что они выведут все свои силы к 11 сентября, так что они должны сделать это в указанный срок, но мы обязуемся не нападать на них. И мы этого не делали», — сообщил он телеканалу Sky News.

Во вторник президент США Джо Байден заявил, что готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага.

По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад.

Российский сенатор Алексей Пушков во вторник отметил, что бегство американской армии из Афганистана нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству». Экс-президент СССР Михаил Горбачев указал, что ввод войск США в Афганистан изначально был неудачной идеей. Теперь, по его словам, важно сделать выводы.

16 августа талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.