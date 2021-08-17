Больше 104 тыс. кв. м аварийного жилья ликвидируют в Приморье

К декабрю 2022 года в Приморском крае ликвидируют свыше 104 тыс. кв. м аварийного жилья. Для переселенцев построят 13 многоквартирных домов.

По данным министерства строительства региона, на текущий момент расселено свыше 1,3 тыс. приморцев из 628 аварийных помещений. Общая площадь ликвидированного жилья составила 25 тыс. кв. м. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, а также поселке Приморское и селе Безверхово в Хасанском районе построят 13 домов. В 14 муниципалитетах закупка жилья для переселенцев будет вестись на вторичном рынке.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ряд регионов России получит свыше 20 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья, об этом 17 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, средства необходимы для ускоренного переселения граждан и оперативного завершения строительства новых домов.