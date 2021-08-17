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Пенсионерка лишилась 5 млн рублей из-за мошенников в Хабаровске

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Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении 82-летней пенсионерки в Хабаровске. Пожилая женщина лишилась 5 млн рублей после покупки средства для похудения.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

По словам потерпевшей, в январе она приобрела препарат через интернет. Спустя несколько месяцев хабаровчанке позвонил неизвестный мужчина и заявил, что принимать таблетки опасно для здоровья. Также злоумышленник убедил пенсионерку, что ей положена страховая выплата после покупки средства для похудения. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Для получения компенсации мужчина предложил пенсионерке оплатить комиссии, страховки и пошлины. на протяжении трех месяцев женщина перечисляла денежные средства на неизвестные счета. Общий ущерб составил 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В ХМАО женщина лишилась 5,1 млн рублей из-за мошенников. Жительница Нижневартовска перечисляла средства, рассчитывая на доход на бирже.

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