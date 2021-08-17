Опубликовано последнее совместное фото экипажа разбившегося Ил-112В

В Сети опубликована последняя совместная фотография членов экипажа самолета Ил-112В, который потерпел крушение во вторник во время тренировочного полета в Подмосковье. Об этом 17 августа сообщает РЕН ТВ.

На фото запечатлены Герой России, летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

По информации телеканала, снимок был сделан около пяти дней назад на летно-испытательной станции Воронежского авиастроительного объединения. Оттуда члены экипажа перегоняли тот самый самолет в Подмосковье.

Катастрофа произошла ранее в этот же день. В ОАК уточняли, что крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку в лесополосе в районе аэродрома Кубинка. Для выяснения причин аварии, как отметили в корпорации, создадут соответствующую комиссию.

Никто из троих членов экипажа не выжил, семьям погибших окажут помощь.

По предварительной информации, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).