Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева на три месяца

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября», — сказала она.

Аналогичное ходатайство следствия в отношении председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, которому вменяется дача взяток Белозерцеву, суд планирует рассмотреть 19 августа.

Вместе с этим, как сообщалось ранее, защита Белозерцева планировала в августе подать ходатайство об изменении меры пресечения экс-губернатору на домашний арест.

Белозерцева арестовали 22 марта. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток. Тогда Белозерцев вину не признал.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей.

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Белозерцева. Врио губернатора был назначен Олег Мельниченко.

6 апреля адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, но деньги предназначались на избирательную кампанию. Кроме этого в ходе обыска у экс-чиновника обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.