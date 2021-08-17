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Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева на три месяца

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Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

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«Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября», — сказала она.

Аналогичное ходатайство следствия в отношении председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, которому вменяется дача взяток Белозерцеву, суд планирует рассмотреть 19 августа.

Вместе с этим, как сообщалось ранее, защита Белозерцева планировала в августе подать ходатайство об изменении меры пресечения экс-губернатору на домашний арест.

Белозерцева арестовали 22 марта. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток. Тогда Белозерцев вину не признал.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей.

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Белозерцева. Врио губернатора был назначен Олег Мельниченко.

6 апреля адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, но деньги предназначались на избирательную кампанию. Кроме этого в ходе обыска у экс-чиновника обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.

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