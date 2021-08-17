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Синоптик предупредил о смерчах в Вологодской и Ярославской областях

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В центральных районах Вологодской и на севере Ярославской областей ожидаются смерчи 18 августа. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил во вторник, 17 августа, в Instagram.

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19 августа смерчи могут образоваться на юго-западе Рязанской, на западе и севере Нижегородской, а также на востоке Вологодской областей.

В ночь на среду ливни ожидаются в Новгородской, Псковской и Тверской областях. В этих районах может выпасть до 30–40 мм осадков, а это почти половина месячной нормы.

«В среду атмосфера в Центральной России может «выстрелить». Солнечным и теплым утром ничто не будет предвещать «камней» с неба. Однако все изменится во второй половине дня. <…> В Москве буквально за час местами может пролиться <…> почти 2 ведра дождевой воды на 1 кв. м поверхности», — цитирует метеоролога телеканал «360». Также он не исключил локальных подтоплений.

«Общее количество осадков за вечер может составить до 25 мм, или 33% месячной нормы», — добавил специалист.

Также Тишковец предупредил о шквалистом ветре в Карелии и Ленинградской области. На стыке регионов возможны порывы до 31 м/с. Такой же ураганный ветер возможен в Новгородской области. В Смоленской и Тверской ожидается ветер до 26 м/с. В Вологодской, Калужской и Московской областях ветер может усилиться до 22 м/с.

Ранее во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил, что во второй половине дня 18 августа в Москву и Подмосковье придут сильные дожди. Они продлятся до пятницы, 20 августа, пишет РИАМО. Осадки, по его словам, не сумеют охладить воздух, так как температурный фон будет оставаться аномально высоким.

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