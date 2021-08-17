Высокую пожароопасность прогнозируют в районе Сахалина

МЧС предупреждает жителей Сахалинской области о высокой пожарной опасности. Неблагоприятные условия ожидаются 18 августа.

Высокий риск природных возгораний отмечается в Охинском районе. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Жителей региона просят соблюдать простые правила безопасности.

На территории района запрещено разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке, а также вблизи складов древесины и торфа. Сахалинцев просят не оставлять в лесу самовоспламеняющиеся материалы, в том числе пропитанные бензином тряпки, а также стеклянную посуду. Запрещено выжигание сухой травы в полях и на лесных полянах.

В связи с высокой пожарной опасностью штормовое предупреждение действует в Татарстане. В республике ограничено посещение лесов.