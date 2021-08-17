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В ОАК подтвердили гибель экипажа разбившегося Ил-112В

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Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение во время тренировочного полета в Подмосковье, не выжил. Данную информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) во вторник, 17 августа.

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«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших», — заявили в корпорации журналистам.

В корпорации добавили, что жертв и разрушений на земле после падения самолета нет. Там отметили, что на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Катастрофа произошла ранее в этот же день. В ОАК уточняли, что крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку в лесополосе в районе аэродрома Кубинка. Для выяснения причин аварии, как отметили в корпорации, создадут соответствующую комиссию.

На борту разбившегося самолета находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

По факту крушения Ил-112В возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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