Дело возбудили в Ульяновске по факту реабилитации нацизма

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновска по факту реабилитации нацизма. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 30 апреля 2020 года подозреваемый в преддверии празднования Дня Победы разместил на платформе акции «Бессмертный полк» анкеты с установочными данными и фотографиями нацистских преступников под видом ветеранов Великой Отечественной войны.

Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (страны гитлеровской коалиции Германия, Италия и Япония. — Ред.), и на одобрение преступлений, установленных указанным приговором, подчеркнули в Следственном управлении.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Ульяновской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

В июле прошлого года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении другого жителя Ульяновска, 23-летнего Вячеслава Круглова, а также жителя Перми 19-летнего Даниила Симанова по факту реабилитации нацизма.

4 мая 2020 года Симанов отправил на сайт «Банк памяти» фотографию изменника Родины генерала Андрея Власова для ее трансляции в ходе акции «Бессмертный полк онлайн». Он утверждал, что совершил это для оправдания предательства Власова и героизации его персоны.

Круглов также 4 мая этого года через свою страницу в социальной сети разместил на сайте «Банк памяти» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера с целью ее трансляции в «Бессмертный полк онлайн». Он объяснил, что сделал это ради шутки.

Оба признали свою вину.

В апреле 2021 года в Иркутске задержали двух человек, которые также в прошлом году разместили фото Власова на акции «Бессмертный полк». Они пояснили, что хотели пошутить. Также в апреле СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма жителем Кубани. По данным следствия, подозреваемый в 2019 году разместил в социальной сети материалы, которые отрицают факт массового уничтожения евреев в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны.

В мае этого же года дело по аналогичной статье было возбуждено в отношении 19-летнего жителя поселка Роза Челябинской области.