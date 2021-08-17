Правительство ужесточит контроль за антибиотиками в сельском хозяйстве

В правительстве России поддержали пакет поправок в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств», подготовленный Россельхознадзором. Об этом сообщили «Известиям» во вторник, 17 августа, в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Речь идет о законопроекте, который введет запрет на добавление противомикробных препаратов в корма без рецепта. Проект в ближайшее время направят в Госдуму, сказал представитель вице-премьера.

«Поправки направлены на усиление контроля за применением антибактериальных препаратов в животноводстве и птицеводстве. По экспертным оценкам, неконтролируемое применение антибиотиков является одной из причин антибиотикорезистентности — устойчивости возбудителей инфекций к лекарственным средствам. Законопроект вводит нормы по рецептурному отпуску препаратов, что позволит снизить случаи их безосновательного использования и улучшит качество и безопасность готовой продукции», — заявила Абрамченко по итогам заседания в кабмине.

Согласно проекту закона, предлагается запретить добавление антимикробных препаратов в корма и реализацию таких кормов при отсутствии требования или рецепта, рассказали в аппарате Абрамченко.

Предстоит установить категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации.

Оформление рецепта на лекарство для ветеринарного применения будет возможно в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Россельхознадзор наделяется полномочием по утверждению перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов, отпускаемых по рецептам или требованиям, формы требований, порядка их оформления, учета и хранения.

Федеральный закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

В начале июля «Опора России» попросила Абрамченко снять эмбарго на ввоз из-за границы кормов для домашних животных, обусловленный отсутствием контроля за содержанием ГМО в продукции. Бизнес-объединение попросило вице-премьера снять действующие ограничения на поставки кормов, сформировать с участием предпринимательства нормативную базу и регламенты для выделения индустрии непродуктивных животных в самостоятельную бизнес-отрасль, а в течение переходного периода отказаться от жестких запретов и санкций в отношении производителей.

Первый запрет на ввоз иностранных кормов для животных — и домашних, и продуктивных — Россельхознадзор ввел летом 2020 года. Основанием указали содержание незарегистрированных генно-модифицированных компонентов в продукции из Нидерландов. С марта 2021-го Россельхознадзор закрыл импорт кормов из США, Испании, Германии, Литвы, Эстонии, Канады, Великобритании, Чехии, Латвии и Польши.