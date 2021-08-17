Участок объездной дороги планируется расширить в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что планируется реконструкция участка объездной дороги в столице региона — от улицы Мельникайте до Ямской. Проезжая часть будет расширена, вдоль магистрали появятся шумозащитные экраны.

«Проект реконструкции шести полос этого участка объездной дороги уже готов. В нем предусмотрены ограждающие экраны. Чтобы включить инициативу в бюджет, в скором будущем она будет рассмотрена», — цитирует главу региона портал «Наш город».

Кроме того, Тюменская область рассчитывает получить инфраструктурный кредит в размере 6,5 млрд рублей. Планируется, что эти средства будут направлены на возведение социального объекта и развитие транспортной инфраструктуры, передает megatyumen.ru.

«Заявку мы уже направили, в нее вошли четыре объекта, в том числе развязка на Червишевском тракте возле деревни Патрушева, где будет организован съезд, возможность заезда и в Тюменскую слободу. В этой же заявке строительство дорог внутри этого микрорайона, а также возведение школы в Ямальском-2», — прокомментировал Александр Моор.

В Тюмени для снижения трафика на объездной дороге планируют построить три новые развязки. Уже начались работы по строительству развязки между Дударево, поселком Московским и развязкой на Московском тракте. Решается вопрос по строительству объекта на Червишевском тракте. Где появится третья развязка, не уточняется. Предполагается, что новые дорожные объекты помогут разгрузить трафик на объездной дороге и снизить интенсивность движения в микрорайонах.