В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский во вторник, 17 августа, в беседе с RT поддержал решение российского правительства продлить льготную семейную ипотеку до 2023 года.

По его словам, демография подталкивает власти к созданию условий для молодых семей.

«Все-таки инфляция пошла чуть-чуть вверх, и ипотека — это тот единственный способ молодым семьям получить возможность приобрести свое жилье», — сказал Рязанский.

Кроме того, он считает, что более льготные условия для покупки жилья также вдвойне выгодны государству, так как «на эти цели будет работать строительная индустрия».

О решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года сообщил 17 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в беседе с «Известиями» отметил, что продление льготной семейной ипотеки до конца 2023 года направлено в том числе на поддержку строительного комплекса в регионах.

Ранее программа льготной ипотеки уже продлевалась. Она должна была завершиться еще 1 июля текущего года, но президент РФ Владимир Путин в начале июня в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ее необходимо продлить на год — до 1 июля 2022 года — с повышением ставки до 7% и установлением предельной суммы кредита для всех регионов в 3 млн рублей.

Тогда российский лидер подчеркнул, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

30 июля сообщалось, что за первые шесть месяцев этого года ипотечными программами с государственным участием воспользовались 292 тыс. российских семей, общая сумма кредитов составила 959 млрд рублей. Еще более 73 тыс. семей получили выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка.