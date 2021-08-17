Названа дата открытия аэропорта в Кабуле для гражданских лиц

Аэропорт столицы Афганистана возобновит работу для гражданских лиц 21 августа. Об этом 17 августа сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на представителя аэропорта.

«Кабульский аэропорт вновь откроется для гражданских лиц в ближайшую субботу», — сообщил представитель воздушного порта, его слова приводит «РИА Новости».

До этого во вторник боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.

Кроме того, в аэропорту были произведены выстрелы для разгона толпы. По данным местных СМИ, в воздушной гавани наблюдаются давка и хаос. Во вторник пострадала минимум одна женщина.

В аэропорту Кабула уже несколько дней сохраняется хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию аэропорта, чтобы улететь из страны. Так, в понедельник останки погибшего нашли в шасси самолета, который вылетел из Кабула.

Днем ранее сообщалось, что минимум семь человек погибли в давке.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

Вылет гражданских рейсов из Кабула в понедельник был запрещен. Полеты осуществляли только военные самолеты и вертолеты — на них из страны вывозят иностранцев.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.