Прямой эфир
Экономика
В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года
Общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях 18 августа из-за «взрыва» атмосферы
Мир
В Москве пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Общество
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по выяснению причин крушения Ил-112В
Мир
Лавров заявил о готовности России к возобновлению контактов с ЕС
Общество
ЕР запустит проект для проверки готовности школ к новому учебному году
Общество
На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
Общество
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Общество
Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ
Сюжет:

Названа дата открытия аэропорта в Кабуле для гражданских лиц

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт столицы Афганистана возобновит работу для гражданских лиц 21 августа. Об этом 17 августа сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на представителя аэропорта.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

«Кабульский аэропорт вновь откроется для гражданских лиц в ближайшую субботу», — сообщил представитель воздушного порта, его слова приводит «РИА Новости».

До этого во вторник боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.

Кроме того, в аэропорту были произведены выстрелы для разгона толпы. По данным местных СМИ, в воздушной гавани наблюдаются давка и хаос. Во вторник пострадала минимум одна женщина.

В аэропорту Кабула уже несколько дней сохраняется хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию аэропорта, чтобы улететь из страны. Так, в понедельник останки погибшего нашли в шасси самолета, который вылетел из Кабула.

Днем ранее сообщалось, что минимум семь человек погибли в давке.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

Вылет гражданских рейсов из Кабула в понедельник был запрещен. Полеты осуществляли только военные самолеты и вертолеты — на них из страны вывозят иностранцев.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021