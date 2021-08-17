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У выбросившей ребенка из окна роддома женщины были психические отклонения

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Жительница Стерлитамака, выбросившая из окна родильного отделения чужого ребенка, имела психические отклонения. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал источник «Известий».

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По данным источника, подозреваемая работает терапевтом. Психические отклонения начались у нее во время второй беременности. Однако, используя медицинские связи, ей удалось получить справку о том, что она не представляет опасности для окружающих.

«Именно поэтому её и допустили в общую палату», — сообщил источник.

В отношении учреждения, которое выдало женщине справку, будет проведена прокурорская проверка.

16 августа стало известно, что 29-летняя жительница Стерлитамака выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка.

Согласно данным следствия, женщина после родов в палате клинической больницы №1 схватила ребенка другой роженицы и выбросила из окна на третьем этаже. От полученных травм малыш скончался на месте.

Следственный комитет (СК) России по республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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