У выбросившей ребенка из окна роддома женщины были психические отклонения
Жительница Стерлитамака, выбросившая из окна родильного отделения чужого ребенка, имела психические отклонения. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал источник «Известий».
По данным источника, подозреваемая работает терапевтом. Психические отклонения начались у нее во время второй беременности. Однако, используя медицинские связи, ей удалось получить справку о том, что она не представляет опасности для окружающих.
«Именно поэтому её и допустили в общую палату», — сообщил источник.
В отношении учреждения, которое выдало женщине справку, будет проведена прокурорская проверка.
16 августа стало известно, что 29-летняя жительница Стерлитамака выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка.
Согласно данным следствия, женщина после родов в палате клинической больницы №1 схватила ребенка другой роженицы и выбросила из окна на третьем этаже. От полученных травм малыш скончался на месте.
Следственный комитет (СК) России по республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту произошедшего.