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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Приморье к выходным

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Приморского края 21 и 22 августа. В регионе ожидаются сильные осадки.

По данным специалистов, к субботе до Приморья дойдут атмосферные фронты с запада. Дожди распространятся по всему Приморью, местами возможны ливни. Об этом пишет Vostokmedia.

Синоптики предполагают, что в регионе будет объявлено штормовое предупреждение.

По долгосрочным прогнозам в сентябре средняя месячная температура составит +12…+17 градусов. Это соответствует многолетним значениям. Осадков выпадет меньше обычного.

18 августа сильные дожди ожидаются в Московской области. Они продлятся до 20 августа. При этом осадки не охладят воздух, температурный фон останется аномально высоким.

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