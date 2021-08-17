Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Приморье к выходным
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Приморского края 21 и 22 августа. В регионе ожидаются сильные осадки.
По данным специалистов, к субботе до Приморья дойдут атмосферные фронты с запада. Дожди распространятся по всему Приморью, местами возможны ливни. Об этом пишет Vostokmedia.
Синоптики предполагают, что в регионе будет объявлено штормовое предупреждение.
По долгосрочным прогнозам в сентябре средняя месячная температура составит +12…+17 градусов. Это соответствует многолетним значениям. Осадков выпадет меньше обычного.
18 августа сильные дожди ожидаются в Московской области. Они продлятся до 20 августа. При этом осадки не охладят воздух, температурный фон останется аномально высоким.