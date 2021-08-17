Истребитель-бомбардировщик Су-17 установили под Омском
Модель истребителя-бомбардировщика Су-17 установили в Чернолучье под Омском. На открытии отреставрированного самолета мэр города Оксана Фадина поздравила с праздником сотрудников авиастроительной отрасли. Мероприятие было приурочено ко Дню Военно-воздушного флота России.
«Сегодня мы даем торжественный старт новому дыханию этого самолета Су-17, который является символом высокого неба, — выступила Оксана Фадина. — Отреставрированный, красивый — вот так символично берет верх, высоту».
Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», самолет Су-17 в 1970-х годах был основным боевым самолетом в Ливане, Афганистане, Иране, Ираке, Ливии и других странах.
Ранее в Тюмени в сквере Железнодорожников установили паровоз Черепановых. Это первое подобное транспортное средство в России, построенное в 1833 году. Инженеры конструкторско-технологического бюро Свердловской железной дороги изготовили модель по фотографиям и старым схемам. Общая длина паровоза составляет более 3,5 м. Возле него возводят тротуары, укладывают брусчатку и проводят благоустройство.