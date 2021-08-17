Новый центр амбулаторной онкопомощи откроют в Якутии

Центр амбулаторной онкологической помощи планируют открыть в Амге (Республика Якутия). Он будет работать на базе местной центральной районной больницы.

Центр амбулаторной онкопомощи станет 14-м по счету в республике. Учреждения создают для того, чтобы онкопомощь стала более доступной для якутян. В новом центре есть необходимое оборудование для проведения основных видов обследований по выявлению рака. Также в больнице предусмотрено помещение под дневной стационар для амбулаторного лечения пациентов, решены вопросы лицензирования.

Степень готовности объекта оценили специалисты Якутского республиканского онкологического диспансера во главе с главным внештатным онкологом минздрава республики Феодосией Ивановой.

«В таких центрах люди могут без проблем, не выезжая в Якутск, проходить контрольные обследования и обследования при подозрении на опухолевый процесс, проходить процедуры химиотерапии, назначенные врачебно-консультативной комиссией онкологического диспансера. Это очень удобно, ведь обычно химиотерапия проводится циклами — лечение повторяется через каждые три недели. И если раньше пациенты из Амгинского района вынуждены были ради этого ехать в Якутск, то теперь они смогут получать ее в своем райцентре», — цитирует Иванову ИА SakhaNews.

На онкологическом учете в Амгинском районе состоят более сотни пациентов.