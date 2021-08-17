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Летчик-испытатель назвал цветом российской авиации экипаж разбившегося Ил-112В

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Летчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов назвал своих коллег Николая Куимова, Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, находившихся в потерпевшем крушение самолете Ил-112В, цветом российской авиации.

Кнышов отметил, что лично этих специалистов не знал. По его мнению, у них не было возможности избежать авиакатастрофы из-за предполагаемой неисправности лайнера.

«Такого класса летчик-испытатель — это на вес золота. <…> Видео, которое я видел, это явно пожар двигателя с повреждением каких-то конструкций или систем управления самолетом. Поэтому такие летчики, если бы всё исправно работало, справились бы. Но тут была полная безысходность — и самолет практически перевернулся на спину и упал практически как камень. Он был неуправляем», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

Также он отметил, что Ил-112В создали по разработкам советских времен. На некоторое время работу над самолетом останавливали, а возобновили ее в 2006 году.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились Куимов, Комаров и Хлудеев. Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что экипаж погиб.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает НСН.

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