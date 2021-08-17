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В Москве пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

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Ответ России на высылку Северной Македонией российского дипломата из страны последует. Об этом сообщил во вторник, 17 августа, замглавы МИД России Александр Грушко.

На вопрос «РИА Новости» о дальнейших шагах российской стороны относительно данной ситуации Грушко ответил, что «ответ, конечно, последует».

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О том, что Северная Македония высылает еще одного российского дипломата сообщил ранее в этот день глава МИД страны Буяр Османи. По данным Civil Media, речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в Северной Македонии.

До этого, 18 мая, власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из российских дипломатов. Спустя два дня он покинул страну.

Османи 20 мая выразил надежду, что высылка российского дипломата из страны не отразится на отношениях двух государств, и также понадеялся, что Москва не вышлет одного или сразу обоих представителей республики в России (в настоящее время Скопье в РФ представляют исполняющий обязанности посла и еще один дипломат).

В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила недоумение в связи с подобными надеждами правительства Северной Македонии.

10 июня Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. В МИД РФ заявили, что данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной «ничем не мотивированное решение» объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.

Виток напряженности между Россией и рядом стран Европы произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

8 мая Бабиш обратился к другим странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. Так, 15 июля, МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике. Кроме того, о высылке российских дипломатов также объявляли Словакия, Литва и Латвия.

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