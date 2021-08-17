Лавров заявил о непринятии Россией вмешательств во внутренние дела

Россия не потерпит попытки вмешательства во внутренние дела страны. Об этом во вторник, 17 августа, заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим», — указал он в ходе выступления в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

Лавров отметил, что Россия приветствует деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами.

«Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить», — отметил Лавров.

Кроме того, по словам министра, Евросоюз (ЕС) должен осознать, что «от желания наказать Россию они ничего не выиграют», а санкции результата не дадут.

9 августа Лавров заявил, что Запад предпримет дополнительные шаги и уже сейчас готовит почву для того, чтобы подвергнуть сомнению итоги выборов в Госдуму. Он отметил, что предстоящее голосование — это внутреннее дело страны, но к ним проявляют особое внимание зарубежные страны.

4 августа стало известно, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ, кроме того, организация не будет давать оценку выборам.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей. В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией действия ОБСЕ. По его словам, никаких препятствий, для того чтобы мониторинг выборов в нижнюю палату российского парламента состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Директор Службы внешней разведки (СВУ) Сергей Нарышкин заявил в воскресенье, 1 августа, что со стороны Запада готовятся провокации на парламентских выборах в России в 2021-м и президентских в 2024 году. По его словам, РФ владеет информацией о том, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.