Мурашко призвал направить мобильные медкомплексы в отдаленные территории РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что мобильные медицинские комплексы из регионов, где количество выявляемых случаев COVID-19 начало снижаться, необходимо направить в отдаленные сельские территории.

По его словам, это необходимо для проведения там вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска.

«Помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтеры», — сказал он на селекторном совещании с регионами во вторник, 17 августа.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 6 642 559 случаев COVID-19, в том числе 20 958 — за минувшие сутки. Выздоровели 5 918 324 человека, количество летальных исходов из-за последствий COVID-19 составило 172 110.

12 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом все еще остается напряженной.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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