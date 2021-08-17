Прямой эфир
Экономика
В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года
Общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях 18 августа из-за «взрыва» атмосферы
Мир
В Москве пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Общество
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по выяснению причин крушения Ил-112В
Мир
Лавров заявил о готовности России к возобновлению контактов с ЕС
Общество
ЕР запустит проект для проверки готовности школ к новому учебному году
Общество
На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
Общество
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Общество
Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ
Сюжет:

Мурашко призвал направить мобильные медкомплексы в отдаленные территории РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что мобильные медицинские комплексы из регионов, где количество выявляемых случаев COVID-19 начало снижаться, необходимо направить в отдаленные сельские территории.

Игла на выживание: как сфере услуг удалось привить 60% сотрудников от COVID-19
Какие отрасли успели исполнить требования властей по числу вакцинированных работников

По его словам, это необходимо для проведения там вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска.

«Помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтеры», — сказал он на селекторном совещании с регионами во вторник, 17 августа.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 6 642 559 случаев COVID-19, в том числе 20 958 — за минувшие сутки. Выздоровели 5 918 324 человека, количество летальных исходов из-за последствий COVID-19 составило 172 110.

12 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом все еще остается напряженной.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021