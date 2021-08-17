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Лавров заявил о готовности России к возобновлению контактов с ЕС

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Россия готова возобновить любые контакты с Евросоюзом, заявил 17 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы сейчас готовы любые контакты возобновить», — сказал он в ходе выступления в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

По словам министра, Евросоюз после референдума в Крыму в 2014 году перечеркнул график контактов с Москвой.

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Ранее, 12 июля, ЕС продлил секторальные экономические санкции против России на полгода, до 31 января 2022 года. Изначально ограничения были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год, но впоследствии они неоднократно продлевались.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что независимо от смены власти в западных странах сохраняются русофобские настроения, действует установка на вражду с Россией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, путь санкций против России не дает перспектив в нормализации отношений Москвы и Брюсселя.

28 июня Лавров раскритиковал политику стран Запада и США в отношении России, назвав их заявления о готовности нормализовать отношения с РФ утратившими смысл. Он добавил, что позиция Запада состоит в готовности нормализовать отношения с Москвой только в случае изменений в поведении со стороны России. При этом страны ЕС не дают конкретных формулировок «правил игры».

Он также обвинил Евросоюз в «подпевании» озвученной США по итогам саммита с РФ позиции о необходимости Москве изменить свое поведение для нормализации отношений.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив Россию во вмешательстве, ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

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