Дети в школах ХМАО будут учиться в особом режиме
В школах Ханты-Мансийского автономного округа с 1 сентября введут особый режим из-за пандемии коронавируса. Чтобы уменьшить число контактов между детьми, разработан специальный график уроков, перемен и обедов. По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону, за каждым классом будет закреплен свой кабинет.
Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе с привлечением людей из других организаций. В школах будут проводить обязательную термометрию, регулярную уборку и дезинфекцию всех помещений, передает ИА «Ура.ру».
Применение формата дистанционного обучения в школах Москвы в новом учебном году не планируется. Об этом 2 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Мы никакой удаленки не планируем», — поделился глава московской администрации.