Путин указал главе Ивановской области на проблему износа коммунальных сетей

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, в ходе которой указал ему на проблему износа коммунальных сетей в регионе.

Глава государства заявил, что у него есть к Воскресенскому несколько вопросов «застарелого характера», и изъявил желание услышать оценки губернатора об их разрешении.

«Прежде всего одна из проблем — большой износ коммунальных сетей. Это водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Свыше 70%, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение. Просил бы вас на это обратить внимание», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, для развития региона крайне важны инвестиции и создание новых рабочих мест, однако текущая жизнь местного населения связана прежде всего с коммунальной инфраструктурой. Путин поинтересовался, как в этом направлении руководство области работает с правительством страны.

Воскресенский в ответ заявил, что региональная компания «Водоканал» теперь занимается не только региональным центром, но и охватывает один областной район за другим в форме концессий, берет под управление сети и наводит там порядок.

«Вы абсолютно правы, износ кое-где просто колоссальный, люди от этого страдают. Что касается теплосетей, то действительно проблема застарелая. Вы совершенно правильно сказали. Мы сейчас как раз работаем с правительством, учитывая те меры, которые вы предложили в послании [Федеральному собранию], а именно инфраструктурные бюджетные кредиты под 3%», — подтвердил губернатор.

По его словам, на данный момент местные власти структурируют вышеуказанные проекты и руководство региона очень внимательно подходит к их расчетам.

Также в ходе встречи Путин и Воскресенский обсудили вопросы экологии, восстановления прав обманутых участников долевого строительства в регионе и темы инвестиций и развития транспортной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.

Накануне президент провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Глава региона рассказал Путину о восстановлении инфраструктуры районов после наводнения в 2019 году. Так, по его словам, на сегодняшний день закрыт вопрос социальных выплат пострадавшим, построены новые жилые здания для семей.

В данный момент 749 жилых помещений из запланированных 954 уже введены в эксплуатацию. Как сказал губернатор, до конца года вопрос с жильем будет закрыт полностью.