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Viasat и PREMIER объявили о контентном партнерстве

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Лидер рынка платного телевидения России, группа компаний Viasat, и видеосервис PREMIER заключили контентное партнерство, в рамках которого зрителям PREMIER будет доступна подписка на 11 телеканалов Viasat (TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Serial, ViP Comedy, Viasat Sport HD) и онлайн-кинотеатр ViP Play.

В пакете пользователям Premier станут доступны такие сериалы, как: «Убивая Еву», «Рассказ служанки», «Доктор Хаус» и другие проекты, а также фильмы российского и зарубежного производства, классика мирового кино, лучшие новинки кинофильмов и мультфильмов. Среди них «Римские каникулы», «Молчание ягнят», «Карты, деньги, два ствола», «Матрица», «Талантливый мистер Рипли», «Эйс Вентура», «Зеленая миля», «Пианист», «Мост в Терабитию», «Чарли и шоколадная фабрика», «Дневник Бриджет Джонс», «Секс в большом городе», «Шерлок Холмс», «Хоббит», «Мадагаскар», «Семейка Аддамс», «Миссия невыполнима», «Великий Гэтсби», «Прочь», «Дюна» и др.

«Мы расширяем круг своих партнеров и уверены, что это сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным для обеих сторон. Теперь подписка на телеканалы Viasat и онлайн-кинотеатр ViP Play будет доступна и для зрителей онлайн-сервиса PREMIER. Мы рады, что путь пользователя к новому контенту от Viasat на PREMIER становится более доступным», — прокомментировал генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.

«Мы продолжаем расширять наше контентное предложение в ответ на потребности нашей аудитории и наших подписчиков. Партнерство с Viasat является логичным шагом в реализации данной стратегии. Существующая библиотека эксклюзивного контента PREMIER, в которую входят сериальные хиты последних лет, разножанровый телевизионный контент, лучшие проекты развлекательных и спортивных телеканалов холдинга «Газпром-медиа»,теперь пополнится классикой кинематографа, а также голливудскими фильмами и сериалами», — отмечает генеральный директор PREMIER Софья Митрофанова.

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