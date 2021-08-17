Дом под фонд Кунсткамеры в Петербурге отремонтируют за 5,3 млрд рублей
В Санкт-Петербурге реконструируют недостроенное здание, где разместится хранилище Кунсткамеры. Там же будет находиться научно-исследовательский центр антропологии и этнографии имени Петра Великого.
Как сообщает телеканал «78», стало известно, какая организация займется ремонтными работами. Победителем конкурса стала московская компания «АМДтехнологии». Вторым участником аукциона было другое столичное ООО — «Велес-строй».
Стоимость контракта составит 5,3 млрд рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.
Работы должны занять около трех лет. После реконструкции на Звездной улице появится здание в восемь этажей высотой порядка 40 м. Общая площадь составит 25 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что в Петербурге проведут масштабную реконструкцию Сытного рынка. Проект реализуют в несколько этапов в течение пяти лет. Ожидается, что на территории площадью около 1 тыс. кв. м появится деревянная ресторанная улица и сохранится формат продуктового рынка.