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В августе пройдет крупнейший в России конный фестиваль «Иваново Поле»

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С 26 по 29 августа, после двухлетнего перерыва к нам возвращается конный фестиваль «Иваново поле», который в 2021 году расширил масштабы программы. Как обещают организаторы, мероприятие станет не только подарком для любителей конноспортивных дисциплин, но возможно одной из лучших площадок для семейного досуга уходящего лета.

В программе такие конноспортивные дисциплины как: соревнования по драйвингу, поло, конкуру, показательные выступления по джигитовке, вестерну, дрессуре, выездке и другие. Программа расписана без перерывов с утра и до вечера на протяжении четырех дней.

Однако замысел фестиваля куда шире просто спортивного события. Как отметила директор III Международного фестиваля «Иваново поле 2021» Кристина Корженевская: «Фестиваль изначально был задуман для того, чтобы возродить интерес россиян к конному спорту и культуре конных состязаний. Поэтому в его программе традиционно масса зрелищных исторических площадок, которые показывают роль лошади в жизни общества и людей разных эпох, обучающие и развлекательные площадки для взрослых и детей, где можно не только больше узнать о об этих благородных животных, но подружиться с пони и другими лошадьми, а также обучиться азам верховой езды».

Среди новинок программы в 2021 году - рыцарский Турнир Святого Георгия, который впервые пройдет в рамках «Иванова Поля». Гости Фестиваля увидят бой 12 конных рыцарей из Канады, Германии, Норвегии, Голландии, Белоруссии и России, а также турнир пеших латников.

В этом году организаторы подготовили обширную программу для самых маленьких гостей. Дети смогут провести время в городке аттракционов, покормить пони, альпак и овечек на ферме, а также сделать красочные фотографии в костюмированных фотозонах.

Удивительную программу о дружбе и взаимном доверии лошади и человека покажут конный двор «Маргошин Дом» и Нина Принц. А конноспортивный клуб «Измайлово» подготовил для ребят мастер-класс по вольтижировке и соревнования по хобби-хорсингу. Особенность этой дисциплины в том, что дети преодолевают препятствия не на настоящей лошади, а на игрушечных лошадках на деревянной палке. Будет весело не только спортсменам, но и родителям!

В завершение каждого дня фестиваля – концертная программа. Гостей ждут выступления Группы Градусы, Ёлки, DJ Леонида Руденко, а также мэтра эстрады – Григория Лепса.

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