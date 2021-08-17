Посол РФ в Афганистане встретился с представителем талибов

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов проводит в Кабуле встречу с представителем «Талибана» (запрещено в РФ), сообщили 17 августа в российской дипмиссии.

«Встреча началась, он (представитель талибов. — Ред.) приехал», — цитирует представителя посольства РФ «РИА Новости».

Накануне Жирнов заявил, что на встрече намерен детально обсудить вопросы обеспечения безопасности российской дипмиссии.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона не считает нужным поддаваться паническим настроениям на фоне усугубления ситуации в Афганистане, хотя, по его словам, подобное развитие событий стало для всех неожиданностью.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, а обстановка в афганской столице и в стране в целом стабилизируется. Также отмечалось, что «Талибан» приступил к наведению общественного порядка, подтвердив при этом гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Также в понедельник, 16 августа, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у Москвы в Кабуле есть запасной план действий. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ не будет спешить с признанием новых властей. Дипломат уточнил, что всё будет зависеть «от их поведения».

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.