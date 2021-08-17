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Эксперт дал советы по защите от «мусорного» мошенничества

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Ежедневно люди выбрасывают свои персональные данные в мусорную корзину, что помогает кибермошенникам создать подробный портрет потенциальной жертвы. Эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур рассказал о способах защититься от мошенников. Его слова во вторник, 17 августа, «Известиям» передало российское подразделение ESET.

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По словам специалиста, в мусорной корзине можно обнаружить ФИО, адреса, номера телефонов, электронные почты и другие данные. Перед тем как сделать этот вывод, Мур провел эксперимент и попросил у своего друга «украсть» мусорный бак со вторсырьем возле его частного домовладения.

«В мусоре, накопившемся за две недели, всего за полчаса я обнаружил: упоминание имени и фамилии супругов-владельцев дома — 24 раза; адреса электронной почты — трижды; номер телефона — дважды», — рассказал Мур.

К тому же эксперт отметил, что смог составить потребительский портрет семьи по брендам и ценовым категориям. За подобную информацию маркетологи готовы платить немалые деньги, в том числе хакерам, подчеркнул специалист.

Благодаря перечисленным данным злоумышленник получает портрет потенциальной жертвы, вследствие чего ему легче подобрать фишинговую схему и придумать максимально действенные приемы социальной инженерии для обмана.

Так, например, имея на руках номер телефона и квитанцию о недавно приобретенном товаре, мошенник может связаться с жертвой от лица фирмы-продавца с обещанием 50% скидки на следующий заказ, но при одном условии — нужно посетить сайт и пройти опрос о товаре. После перехода по ссылке нужно ввести учетные данные или данные банковской карты для получения бонуса. Данный сайт будет фишинговым, злоумышленники захватят аккаунт жертвы в онлайн-магазине и попытаются приобрести товары со счета сохраненных карт.

По словам Мура, чтобы избежать подобного вида мошенничества, следует рвать на мелкие кусочки все бумаги с личными данными перед отправкой в корзину с отходами.

«Не забудьте про конверты и наклейки на коробках и пакетах от посылок. Заведите многофакторную аутентификацию для всех учетных записей, потому что риск утечки персональных данных актуален абсолютно для каждого», — рекомендует эксперт.

6 августа ESET предупредила россиян о новом варианте мошенничества, при котором злоумышленники изготавливают дубликат сим-карты жертвы и списывают деньги через банковское приложение.

27 июля заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко сообщил «Известиям», что мошенники стали призывать россиян инвестировать в космос. По его словам, новая схема обмана появилась в связи с активным ростом рынка розничной торговли ценными бумагами, модой на IPO, а также громкими историями полетов Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

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