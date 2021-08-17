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Волгоградскую противопожарную службу усилят девять пожарных депо

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В Волгоградской области оборудуют девять новых пожарных депо. Они появятся в Иловлинском, Городищенском, Кумылженском, Ленинском, Новоаннинском, Суровикинском, Чернышковском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, посты должны защитить от пожаров 20,5 тыс. человек в 38 населенных пунктах c 47 общественно значимыми учреждениями.

В июне новые опорные пункты противопожарной службы получили Быковский, Даниловский, Ольховский, Урюпинский и Фроловский районы.

В Волгоградской области сохраняется повышенная пожароопасность, поэтому важно усилить противопожарную службу, сказал депутат Госдумы России Владимир Плотников. Он напомнил, что в области с 2014 года регулярно проходят соответствующие учения.

Ранее депутаты регионального парламента приняли закон о патрулировании лесов с использованием авиации с апреля по октябрь. Самолеты будут доставлять оборудование и специалистов в очаги возгораний. Каждый год из областного бюджета на эти цели будут выделять 1,4 млн рублей.

С 13 августа в Волгоградской области действуют ограничения на пребывание граждан на территориях природных парков. Такая мера связана с возросшим риском пожаров.

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