ЕР запустит проект для проверки готовности школ к новому учебному году

Партия «Единая Россия» запускает проект «Школа» по оценке готовности российских школ к новому учебному году. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба партии.

«Депутаты вместе с родителями и администрациями школ проверят безопасность учреждений, качество ремонта, организацию питания, готовность учебного оборудования, библиотек, спортзалов. Там, где будут выявлены недостатки, парламентарии от «Единой России» примут участие в их устранении», — сообщил секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В рамках проекта будет проверена готовность всех школ к новому учебному году, а их в стране более 40 тыс. До 1 сентября парламентарии от «Единой России» проинформируют родителей об устранении выявленных замечаний, отметили в ЕР.

Депутатам также рекомендовано провести встречи с педагогами и принять участие августовских педсоветах.

Кроме того, в ходе традиционной акции «Собери ребенка в школу» активисты единого волонтерского штаба помогут подготовиться к началу учебного года ребятам из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, соберут для них школьные товары и канцелярские принадлежности.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год в России начнется в традиционном формате. Он отметил важность встречи школьников друг с другом и с учителями после каникул.

6 августа сообщалось, что правительство России по поручению президента страны Владимира Путина запустит программу по капремонту учебных заведений.

Согласно поручению, правительство страны совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений президента должны обеспечить подготовку и запуск программы по проведению капремонта до 2026 года более чем в 7,3 тыс. зданий учебных заведений. При этом в 3 тыс. зданий капремонт должен быть проведен в 2022–2023 годах.

28 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.