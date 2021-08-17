Пилоты разбившегося Ил-112В увели его от жилых домов

Пилоты военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение во вторник, 17 августа, вблизи подмосковной Кубинки, увели борт в сторону от жилых домов. Как сообщает РЕН ТВ, воздушное судно рухнуло в лесополосе в районе поселка Никольское.

По данным местных властей, жители Московской области не пострадали при крушении самолета. Городские объекты также остались без повреждений, уточняет телеканал.

В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что в результате катастрофы разрушений на земле нет и угроза населению отсутствует. К ликвидации последствий падения транспортника привлекались 27 человек и девять единиц техники.

Авиакатастрофа произошла ранее в этот же день в районе лесополосы между аэродромом Кубинка и Большим Никольским прудом. Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) экипаж выполнял испытательный полет, воздушное судно, принадлежащее корпорации, следовало на экспериментальный аэродром «Раменское».

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. Все они, по предварительным данным, погибли.

Среди версий произошедшего называются отказ двигателя воздушного судна. На кадрах момента падения самолета, видно что огнем охвачен правый двигатель. Как уточнили в «Ростехе», для расследования причин крушения будет создана соответствующая комиссия с участием авиастроительных НИИ и заводов.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.