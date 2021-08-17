Сын бортинженера Ил-112В прокомментировал данные о катастрофе

Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, находившегося на борту потерпевшего крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области, ответил на вопросы журналистов о возможных причинах катастрофы.

Роман Хлудеев отметил, что пока с ним никто еще не связывался, чтобы сообщить о катастрофе.

«Я в любом случае всегда буду превозносить отца», — сказал Роман РЕН ТВ во вторник, 17 августа.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По предварительным данным, все они погибли в результате катастрофы.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) крушение произошло во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Для расследования причин крушения Ростех создал спецкомиссию. Следственный комитет РФ начал проверку по факту крушения.

Источники также сообщали, что основными версиями крушения рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа. Подробности произошедшего устанавливаются. Самолет рухнул в районе лесополосы. По некоторым данным, экипаж до последнего боролся за живучесть судна и уводил самолет подальше от жилых домов.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации. 27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.