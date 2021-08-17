Прямой эфир
Общество
На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
Общество
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Общество
«Ростех» создаст комиссию для выяснения причин аварии самолета Ил-112В
Общество
Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ
Авто
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года
Мир
Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула
Экономика
Спрос на кредитки в России вырос на 4%
Наука
Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет
Экономика
Россия нарастила вложения в госбумаги США

Сын бортинженера Ил-112В прокомментировал данные о катастрофе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, находившегося на борту потерпевшего крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области, ответил на вопросы журналистов о возможных причинах катастрофы.

Жесткая посадка: люди погибли в авиакатастрофе в Кузбассе
Среди жертв два известных российских спортсмена-парашютиста и миллиардер

Роман Хлудеев отметил, что пока с ним никто еще не связывался, чтобы сообщить о катастрофе.

«Я в любом случае всегда буду превозносить отца», — сказал Роман РЕН ТВ во вторник, 17 августа.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По предварительным данным, все они погибли в результате катастрофы.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) крушение произошло во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Для расследования причин крушения Ростех создал спецкомиссию. Следственный комитет РФ начал проверку по факту крушения.

Источники также сообщали, что основными версиями крушения рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа. Подробности произошедшего устанавливаются. Самолет рухнул в районе лесополосы. По некоторым данным, экипаж до последнего боролся за живучесть судна и уводил самолет подальше от жилых домов.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации. 27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021