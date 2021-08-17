Опубликовано видео с места крушения самолета Ил-112В

В Сети появилось видео с места крушения военного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке.

На кадрах с места происшествия видны горящие обломки самолета. Судно сильно выгорело, огонь уничтожил его практически полностью. По предварительным данным, после удара о землю самолет взорвался.

Авиакатастрофа произошла 17 августа в районе лесополосы между аэродромом Кубинка и поселком Никольское. Самолет вылетел с аэродрома Кубинка в Жуковский. В 11:18 произошло его крушение, уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж выполнял испытательный полет, воздушное судно, принадлежащее ОАК, следовало на экспериментальный аэродром Раменское.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. Все они погибли.

Как уточнили в «Ростехе», для расследования причин крушения будет создана соответствующая комиссия с участием авиастроительных НИИ и заводов.

Ранее было опубликовано видео, на котором было видно, как двигатель транспортника загорелся во время полета.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В нового поколения предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 т. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос, их планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.