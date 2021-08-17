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В Японии скончался «отец судоку» Маки Кадзи

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В Японии скончался бывший глава издательства Nikoli Маки Кадзи, который считался «отцом судоку». Об этом сообщила пресс-служба японской компании.

«Господин Кадзи был известен как «отец судоку» и почитаем любителями головоломок по всему миру», — говорится в сообщении Nikoli.

В компании также поблагодарили всех поклонников головоломок.

Кадзи покинул пост президента компании в июле 2021 года по состоянию здоровья, пишет сайт kp.ru. Умер он 10 августа в возрасте 69 лет в своем доме в Токио от холангиокарциномы — рака желчных протоков, пишет НСН.

Японское издательство Nikoli в 1980-х годах начало публиковать числовые головоломки на страницах своего журнала, впоследствии это принесло компании мировую известность, отмечает телеканал «360».

Сама история создания числовых головоломок уходит корнями в средние века. Считается, что прародителем судоку была игра «Латинский квадрат», которую придумал в XVIII веке Леонард Эйлер.

Особую популярность в мире судоку обрела лишь в 2004 году после того, как эти головоломки начали печататься в британских газетах. В 2006 году прошел первый международный чемпионат по судоку.

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