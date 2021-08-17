Военный летчик назвал возможные причины крушения Ил-112В

Причиной крушения самолета ИЛ-112В в Подмосковье мог стать пожар двигателя. Такое мнение 17 августа высказал военный летчик Владимир Попов, который проанализировал видео крушения опытного образца самолета.

«Пожар на двигателе был. Могли его тушить, но не всегда противопожарная система срабатывает. Начинает еще механически разрушаться вал двигателя. Есть такое понятие — вибрация вала двигателя. <…> Начинается движение, оцепление входит в контур самого двигателя. Получается, что пламя выделяется за счет того, что цепляется металл за металл. В нормальном полете зазоры не позволяют касаться внешней части стартера, двигателя. А за счет вибрации... где-то разрушился, возможно, подшипник», — цитирует Попова РЕН ТВ.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), крушение произошло во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе поселка Никольское. На опубликованных в Сети кадрах видно, что во время полета у самолета загорелся двигатель.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.