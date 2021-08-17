Подмосковного тренера заподозрили в краже 25 млн рублей у подопечного

Тренера подмосковной хоккейной команды заподозрили в том, что он вместе с подельником вынес из квартиры своего ученика деньги и драгоценности на сумму свыше 25 млн рублей. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Следователи установили, что в Ленинском городском округе тренер и его подельник по фиктивным документам сняли квартиру недалеко от места проживания потерпевшего, за которым впоследствии следили в течение двух месяцев, пишет РИАМО. Дождавшись момента, когда хозяин отсутствовал продолжительное время, злоумышленники незаконно проникли в его квартиру через открытое окно и похитили денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи. Общая сумма материального ущерба составила свыше 25 млн рублей, пишет Pravda.Ru.

Подозреваемые 27 и 32 лет были задержаны. У них обнаружили и изъяли похищенное имущество, автомобиль, на которым они скрылись с места преступления, а также предмет, похожий на пистолет. Изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

По словам потерпевшего, одним из задержанных является тренер хоккейной команды, в которой он играет. Злоумышленник часто бывал в гостях и знал, где хранятся ценные вещи, отмечает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, отмечает агентство городских новостей «Москва». Подозреваемые заключены под стражу.

11 августа в пресс-службе МВД Иркутской области сообщили, что двух жителей, отца и сына, из города Тайшет обвиняют в ночных ограблениях проезжих фур прямо на ходу. Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км/час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу.