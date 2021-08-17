Эксперты включили Москву в топ-15 инновационных городов Европы

Москва поднялась на четыре строчки и заняла 14-е место среди 76 городов Европы в рейтинге Tech Cities of the Future, который оценивает города с наиболее благоприятными условиями для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации. Об этом говорится в пресс-релизе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы (есть в распоряжении «Известий») во вторник, 17 августа.

Российская столица оставила позади такие европейские мегаполисы, как Милан, Копенгаген, Прага и Франкфурт-на-Майне. В тройку лидеров рейтинга вошли Лондон, Париж и Дублин.

Как подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, для города технологическое предпринимательство является перспективным направлением и уже сейчас вносит большой вклад в экономику. Она отметила, что политика города направлена на реализацию имеющегося потенциала и поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов.

«Бизнес может использовать разные ресурсы для развития — возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы», — сказала Сергунина.

Москва, по ее словам, вошла в топ-10 рейтинга по показателю «Экосистема стартапов». Российская столица заняла шестое место в этом разделе.

Кроме того, эксперты оценивали такие показатели, как «Инновации и привлекательность», «Экономический потенциал», «Эффективность прямых иностранных инвестиций» и «Экономическая эффективность».

Москва улучшила показатели относительно других городов Европы даже в сложный коронавирусный период, отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он пояснил, что в городе действует набор мер по поддержке бизнеса, в том числе предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов.

«Только с начала года принято 10 решений о предоставлении более чем 10 га земли в аренду без торгов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит 7 млрд рублей. Успешная реализация всех масштабных инвестиционных проектов даст городу свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс», — говорит Ефимов.

Он также добавил, что за последние 10 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах почти в 2,7 раза. Всего же на долю Москвы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

В июне сообщалось, что Москва второй год подряд вошла в топ-3 европейских экосистем для стартапов в рейтинге Global Startup Ecosystem Index. Столица России заняла второе место в Европе. При составлении рейтинга учитывалось количество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры и объем инвестиций.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.