Опубликовано фото погибшего экипажа Ил-112В

17 августа в Подмосковье потерпел крушение самолет Ил-112В. Снимок погибшего экипажа опубликовал журналист Александр Коц в Telegram.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.

Самолет был опытным образцом, находился в стадии испытаний и принадлежал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По предварительным данным, он летел с аэродрома в подмосковной Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское.

Среди версий произошедшего называются отказ двигателя воздушного судна, а также возможные ошибки экипажа. Как уточнили в «Ростехе», для расследования причин крушения будет создана соответствующая комиссия с участием авиастроительных НИИ и заводов.

Ранее было опубликовано видео, на котором было видно, как двигатель транспортника загорелся во время полета.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В нового поколения предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 т. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос, их планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.