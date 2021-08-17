Опубликованы фото с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
Телеканал РЕН ТВ опубликовал во вторник, 17 августа, первые фотографии с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. На кадрах запечатлены обгоревшие обломки потерпевшего катастрофу транспортника.
В экстренных службах «РИА Новости» сообщили, что самолет после падения взорвался и на данный момент полностью разрушен.
Информацию о падении опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области 17 августа «Известиям» подтвердили источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.
Подробности произошедшего устанавливаются. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов. Помимо него на борту самолета находились летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.
По информации СМИ, экипаж самолета погиб.
Государственная корпорация «Ростех» создает комиссию для расследования причин крушения Ил-112.
Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.
27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.